Стало зрозуміло, яким буде курс долара у 2025 році

Рівно тиждень тому портал «Курс України» писав про фактори, які забезпечують відносну стабільність курсу долара в Україні. Тоді ж постало питання, як довго триватиме осіння стабільність на валютному ринку﻿.

Минув тиждень, і ситуація на валютному ринку прояснилася. Стало ясно, яким буде курс долара найближчим часом і до якого рівня він зростатиме наступного року. У ЗМІ прозвучали дві цифри, одна з яких, швидше за все, - просто орієнтир на перспективу, а друга - цілком серйозний прогноз, закладений у документи.

Перша подія – інтерв'ю народної депутатки від фракції «Європейська солідарність» Ніни Южаніної, в якій вона заявила буквально таке:

«Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень»

Звісно, ніхто не думає, що така цифра буде найближчими тижнями або місяцями. Але навряд чи людина, яка свого часу обіймала посаду голови комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики (того самого, яким зараз керує одіозний Данило Гетманцев), стала б озвучувати просто свої «хотілки». Швидше за все, розмови у кулуарах ведуться, і у цих розмовах фігурують розрахункові цифри.

Друга подія, про яку минулої п'ятниці у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, - Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік. Одна із цифр, озвучених народним депутатом, - курс долара, закладений у Бюджеті: 45 грн. І це не максимальна, а середньорічна цифра. До речі, на 2024 рік середньорічний курс було встановлено на рівні 40,80 грн, і, зважаючи на все, таким він і буде.

Тепер стали зрозумілішими слова голови НБУ Андрія Пишного про «ще більшу курсову гнучкість», яку планує проводити Національний банк. Такими хитромудрими словами була позначена звичайна девальвація, яка тепер отримала цілком конкретні орієнтири.

Тим часом на міжбанківському валютному ринку в понеділок 16 вересня котирування безготівкового долара продовжили зростати, досягнувши обіду 41,48 грн на позиції «бід» та 41,50 грн на позиції «оффер». Національний банк, за інформацією порталу «Курс України», продовжує щоденні валютні інтервенції, проте не зупиняє зростання, а лише злегка пригальмовує його.

Після безготівковим підскочили і ціни на продаж готівкового «американця». Минулого понеділка у столиці долар продавали по 41,33-41,35 грн, а до обіду 16 вересня цінники піднялися до 41,63-41,65 грн, тобто, за тиждень долар подорожчав на 30 копійок. Як стверджують оператори готівкового валютного ринку, помітного попиту покупців валюти немає; котирування зростають швидше як реакція на подорожчання безготівкового долара. При цьому різниця в ціні між готівковим та безготівковим доларами скоротилася до 13-15 копійок.

У Верховній Раді обговорюють не тільки Бюджет наступного року, а й те, яким чином його наповнюватимуть. Проєкт закону про підвищення податків та зборів (включаючи зростання військового збору з 1,5 до 5%) також розглядатиметься у ВР. Для наповнення бюджету акцизами та надходженнями від митних зборів потрібне зростання курсу долара. Цілі позначені, завдання зрозумілі.

Що чекати від готівкового долара найближчим часом?

Якщо НБУ й надалі продовжить політику «плавної девальвації», яку він проводить, керуючи в ручному режимі курсом безготівкового долара на міжбанку, неважко зрозуміти, що готівковий долар продовжить зростання до цифри 42 грн/долар. Таку цифру можна побачити ще до кінця вересня. Далі – щодо ситуації.