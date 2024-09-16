Генштаб: больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении

По состоянию на 16:00 16 сентября на фронте произошло 99 боев. Больше всего - на Кураховском направлении - 26. Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ, сообщает Левый берег.

От российских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Обстрелы вражеской артиллерии подверглись Волковка, Новая Слобода, Большая Березка, Порохонь и Гремяч. Авиаударов захватчики нанесли по районам населенных пунктов Шалыгино, Новая Слобода, Реки и Новониколаевка, сбросив 11 авиабомб. Также, за сегодняшний день на Курскую область РФ противник сбросил уже 15 российских КАБов.

На Купянском захватчики совершили семь штурмовых действий недалеко от Синьковки и Лозовой. Три боестолкновения закончились, еще четыре продолжаются.

На Лиманском вражеская армия атаковала 18 раз вблизи Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Лозовой, Белогоровки и в Серебрянском лесу. Украинские защитники отбили 12 атак, еще шесть продолжаются. Также враг нанес авиационных ударов по Новоегоровке и Кучеровке.

На Северском в течение дня оккупанты единожды безуспешно атаковали в районе Ивано-Дарьевки.

На Краматорском захватчики четырежды совершали штурмовые действия. Силы обороны остановили две атаки россиян близ Часового Яра, еще две атаки продолжаются в районе Васюковки.

На Торецком противник атаковал 12 раз недалеко от Дружбы, Торецкого и Железного. Девять боев завершились без успеха для оккупантов, еще три продолжаются. Страдает от авиационных ударов врага Щербиновка, на которую за сегодняшний день уже сброшены девять КАБов.

На Покровском с начала суток оккупанты предприняли 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Красный Яр. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 20 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Урон врага уточняют.

На Кураховском враг атаковал в сторону Украинска, Цукуриного, Желаемого Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. Девятнадцать боев завершены, семь продолжаются.

На Времивском оккупанты пять раз атаковали позиции наших войск возле Угледара, Екатериновки, Водяного и Константиновки. Два штурмовых действия врага отразили, продолжается три боестолкновения.

На Ореховском противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, наносит авиационные удары.

На Приднепровском российские захватчики дважды пробовали вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.