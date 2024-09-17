Медведев предложил создать базу врагов России, которые подлежат уничтожению
Заместитель председателя совбеза России, третий президент страны Дмитрий Медведев предложил создать базу "врагов" России, которые "подлежат уничтожению", сообщает Деловая столица.
Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.
"Надо использовать известное оружие противника. Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей", — написал зампред совбеза РФ.
По словам Медведева, в истории было множество примеров, когда "месть носила отложенный характер", такие как Лев Троцкий, Степан Бандера и украинский националист Евгений Коновалец.
Все они были убиты в результате действий советской разведки.
"Ну и чтобы каждая тварь, вне зависимости от её нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, просто орущая: "Убивайте в Курске мирных граждан!", знали: за ними придут", — отметил Медведев.
Он добавил, что России надо тщательно готовиться к ракетным ударам зарубежным оружием по территории страны, к которой призывает "русофобствующая нечисть".
Напомним, в августе 2023 года представитель Русской православной церкви, священников которой во времена Сталина репрессировали, освятил восьмиметровый памятник диктатору в Великих Луках Псковской области РФ.