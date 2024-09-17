Заместитель председателя совбеза России, третий президент страны Дмитрий Медведев предложил создать базу "врагов" России, которые "подлежат уничтожению", сообщает Деловая столица.

Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

"Надо использовать известное оружие противника. Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей" , — написал зампред совбеза РФ.

По словам Медведева, в истории было множество примеров, когда "месть носила отложенный характер", такие как Лев Троцкий, Степан Бандера и украинский националист Евгений Коновалец.

Все они были убиты в результате действий советской разведки.

"Ну и чтобы каждая тварь, вне зависимости от её нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, просто орущая: "Убивайте в Курске мирных граждан!", знали: за ними придут" , — отметил Медведев.

Он добавил, что России надо тщательно готовиться к ракетным ударам зарубежным оружием по территории страны, к которой призывает "русофобствующая нечисть".

Напомним, в августе 2023 года представитель Русской православной церкви, священников которой во времена Сталина репрессировали, освятил восьмиметровый памятник диктатору в Великих Луках Псковской области РФ.