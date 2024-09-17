США ознакомились с планом Зеленского по окончанию войны

США ознакомлены с планом завершения войны президента Владимира Зеленского. В Вашингтоне считают, что он "излагает стратегию и план, которые могут работать". Со ссылкой на постоянную представительницу США в ООН Линду Томас-Гринфилд, сообщает Голос Америки.

"И нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому [плану], общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке. Итак, опять же, мы надеемся добиться определенного прогресса" , — заявила дипломат на пресс-конференции, посвященной начала 79 Генассамблеи ООН.

Она также подчеркнула, что США никогда не теряли надежду найти путь к миру. По ее словам, это то, над чем администрация президента США Джо Байдена работает с начала полномасштабного вторжения.

Ранее Зеленский заявил, что план победы Украины готов на 90%. Он добавил, что намерен показать его союзникам на следующей неделе.

Напомним, план победы Зеленского состоит из четырех пунктов, еще один понадобится после войны. По словам президента, "речь о геополитическом месте для Украины", а также "очень сильной военной поддержке".