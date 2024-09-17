В МИД анонсировали первое зарубежное турне Андрея Сибиги

В среду, 18 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит с рабочим визитом Румынию. Со ссылкой на пресс-службу МИД, сообщает Новое время.

Отмечается, что во время визита Сибига проведет двусторонние переговоры с румынской коллегой Луминицой Одобеску и другими высокопоставленными чиновниками.

На встрече политики обсудят поддержку оборонных возможностей Украины и энергетическую устойчивость. Кроме этого, среди основных тем переговоров будет продвижение Украины на пути к вступлению в Евросоюз и НАТО и воплощение Формулы мира. Также будет обсуждаться Черноморская безопасность и защита законных прав и интересов граждан Украины в Румынии, сообщили в ведомстве.

В МИД отметили, что с визита в Румынию Андрей Сибига начнет региональное турне по ряду соседних стран. Оно станет его первым зарубежным турне после назначения на должность.

В ведомстве отметили, что такой выбор первого зарубежного турне символизирует настроенность Украины на развитие «конструктивной, предсказуемой и взаимовыгодной политики добрососедства», что является важным в контексте вступления Украины в ЕС и НАТО.