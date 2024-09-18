ПВО сбила 46 "Шахедов", остальные не достигли целей – Воздушные силы

В ночь на 18 сентября русские войска атаковали Украину ракетами и дронами. Силы ПВО сбили 46 "Шахедов", еще пять – локационно потеряны, а один – улетел в Россию. В то же время ракеты не достигли целей под влиянием средств РЭБ, но есть повреждения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности оккупанты ударили тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и применили 52 ударных БпЛА из районов Курска и Ейска (РФ).

"В результате противовоздушного боя сбиты 46 ударных БпЛА. Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны Украины, пять БпЛА локационно потеряны, еще один вражеский ударный беспилотник - улетел в Россию.

Также, в результате противодействия, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей. Есть повреждения сельскохозяйственной техники, предварительно обошлось без жертв и пострадавших" , – говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЕБ Сил обороны Украины.