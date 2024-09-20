Глава Еврокомиссии подтвердила предоставление Украине 35 млрд евро кредита

Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере 35 миллиардов евро в рамках согласованного странами G7 плана кредитования в 50 млрд долларов с использованием замороженных активов РФ. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Европейская правда.

По ее словам, непрерывные российские атаки демонстрируют, что Украина нуждается в постоянной поддержке со стороны ЕС.

"Европейская Комиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательств G7. Это еще один значительный вклад ЕС в восстановление Украины" , – отметила фон дер Ляен.

СМИ ранее сообщали﻿, что Евросоюз планирует все же обеспечить новый кредит для Украины в размере от 20 млрд до 40 млрд евро до конца 2024 года независимо от участия США – после того, как с согласованным G7 планом кредита на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов РФ возникли проблемы.

Напомним, речь идет о плане кредита для Украины объемом 50 млрд долларов, согласованном лидерами G7, который будет погашаться за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов. Однако после этого между ЕС и США остались разногласия относительно деталей.

Ранее неофициально сообщалось, что растущая популярность кандидатки в президенты США Камалы Гаррис снизила перспективы быстрого согласования условий предоставления Украине кредита в размере 50 млрд долларов.