Сибига раскрыл детали договоренностей с Румынией, Словакией и Молдовой

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил новые детали договоренностей по итогам своих визитов в Румынию, Словакию и Молдову, сообщает Европейская правда.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Андрей Сибига отметил, что договоренность о расширении консульского присутствия и открытии новых генконсульств Украины есть не только с Румынией, но и со Словакией.

Также с Румынией достигли договоренности о возможности совместного пограничного контроля с Румынией, чтобы упростить процедуры.

"Договорились о проведении совместного заседания правительств Украины и Румынии, с перспективой расширения формата до трехстороннего с участием Молдовы.

Со Словакией межправительственные консультации намечены на начало октября и мы тщательно к ним готовимся. На таких межправительственных заседаниях финализируем важные практические проекты в сферах экономики, торговли, логистики, транспорта, энергетики, защиты прав граждан", – отметил министр иностранных дел.

"Есть и договоренности, которые почувствует враг и которые станут публичными впоследствии. Есть подтверждение новых пакетов помощи. Есть поддержка украинских инициатив, в частности конкретных финансовых взносов в Grain From Ukraine", – добавил Андрей Сибига.

Напомним, свои первые зарубежные визиты Сибига совершил на этой неделе в Бухарест, Братиславу и Кишинев. После встреч в Братиславе он провел первую встречу также с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.

Во время встречи в Братиславе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и главой МИД Юраем Бланаром Сибига предложил заключить двустороннее соглашение по безопасности.