В Украине заработал Офис оборонных инноваций, созданный совместно с ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла, что Офис оборонных инноваций в Киеве, создание которого анонсировали в начале года, уже начал работу. Об этом она сказала на брифинге в Киеве, сообщает Европейская правда.

"Наш офис оборонных инноваций уже есть и работает – с персоналом ЕС здесь, в Киеве, с командой поддержки в Брюсселе" , – заявила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что Офис оборонных инноваций задумали как хаб, который "создаст мост" между украинской и европейской оборонной промышленностью и позволит обмениваться опытом.

"Это будет на пользу Украине, но также на пользу и нам, потому что оборонная промышленность Украины – одна из передовых. Поэтому я очень рассчитываю на углубление нашего сотрудничества в этой сфере еще до того, как Украина вступит в ЕС" , – сказала президент Еврокомиссии.

Впервые о создании Офиса оборонных инноваций фон дер Ляйен объявила еще в феврале.

В мае в Еврокомиссии заявили, что работа над его созданием уже началась.