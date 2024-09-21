Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк оставил учетную ставку неизменной

В четверг 19 сентября состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение оставить учетную ставку﻿ НБУ неизменной на уровне 13% годовых. Ставка 13% действует с 14 июня 2024 года.

При этом НБУ снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам с 16 до 15,5%, а ставку по кредитам рефинансирования для коммерческих банков – с 17% до 16% годовых.

2. Военный сбор повысили более чем в 3 раза

17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов.

Новый пакет налогов предусматривает в том числе повышение военного сбора с 1,5 до 5%. Теперь с начисленных процентов по депозитам физических лиц (как и со всех остальных доходов) будут удерживать не 19,5%, а 23%.

С учетом продолжающегося снижения процентных ставок депозиты в банках становятся невыгодными.

3. «Укрпочта» планирует получить банковскую лицензию

«Укрпочта» планирует получить ограниченную банковскую лицензию. В Верховную Раду внесли законопроект № 12044 о развитии финансовой инклюзии, который в случае принятия открывает путь к началу работы почтового банка. Об этом сообщил глава АО «Укрпочта» Игорь Смилянский в своем телеграм-канале﻿.

По словам Смилянского, законопроект предусматривает следующее:

- впервые в истории Украины банковские услуги будут доступны на 100% территории страны (сегодня банки и банкоматы присутствуют только в 4% населенных пунктов);

- каждая компания или банк (не только «Укрпочта») может стать оператором финансовой инклюзии;

- оператор финансовой инклюзии — это банк, ограниченный в кредитовании крупных компаний и некоторых валютных операциях. Все остальное — как у обычного банка;

- оператор финансовой инклюзии должен удовлетворять всем нормативам НБУ, а все его вклады застрахованы в Фонде гарантирования вкладов;

- нормативными документами НБУ будет предусмотрена возможность предоставления банковских услуг на дому (что важно, учитывая количество людей с инвалидностью) и в условиях отсутствия света и связи.

Параллельно разрабатывается постановление о передаче PINBank АО «Укрпочта».

4. Банки меняют процентные ставки по депозитам

Всего два банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранной валюте.

Один банк снизил процентные ставки по депозитам, второй – наоборот, повысил.

Банк Украинский капитал повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 15,30% годовых;

на 6 месяцев – с 15,25 до 15,50% годовых;

на 12 месяцев – с 14,50 до 15,75% годовых.

Коминвестбанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 15,15 до 14% годовых.

Также Коминвестбанк снизил процентную ставку по депозитам в долларах США на 12 месяцев с 2,50 до 2,15% годовых.

Кроме того, Коминвестбанк снизил процентную ставку по депозитам в евро на 12 месяцев с 2,20 до 2% годовых.

5. Еще один банк будет выплачивать кешбэк

Еще один украинский банк объявил о начале выплаты кешбэка за расчеты его картами. Им стал банк Кредит Днепр. В сентябре банк предлагает выбрать 3 из 6 категорий покупок, по которым начисляет от 2 до 5% кешбэка в случае оплаты кредитными деньгами и 0,7% - за оплаты собственными средствами.

Максимум за месяц можно заработать 500 грн. Вывод кешбэка – от 100 грн.

6. Акция от Izibank и сети АЗС Shell

До 31 октября 2024 года при заправке в сети АЗС Shell и расчете картой Izibank можно получить скидку в размере:

- 4,5 грн/л на бензин и дизельное топливо;

- 1 грн/л на газ, а также 1% кешбэка на всю сумму покупки.

Для этого необходимо предварительно открыть в мобильном приложении Izibank универсальную топливную карту «monobrand», сгенерировать QR-код и отсканировать его на кассе АЗС для оплаты. При этом необходимая сумма с учетом скидки автоматически спишется с карты Izibank, после чего будет начислен кешбэк в размере 1% от суммы оплаты.