Банковская система Украины: что изменилось за неделю
Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.
Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.
1. Национальный банк оставил учетную ставку неизменной
В четверг 19 сентября состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение оставить учетную ставку НБУ неизменной на уровне 13% годовых. Ставка 13% действует с 14 июня 2024 года.
При этом НБУ снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам с 16 до 15,5%, а ставку по кредитам рефинансирования для коммерческих банков – с 17% до 16% годовых.
2. Военный сбор повысили более чем в 3 раза
17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов.
Новый пакет налогов предусматривает в том числе повышение военного сбора с 1,5 до 5%. Теперь с начисленных процентов по депозитам физических лиц (как и со всех остальных доходов) будут удерживать не 19,5%, а 23%.
С учетом продолжающегося снижения процентных ставок депозиты в банках становятся невыгодными.
3. «Укрпочта» планирует получить банковскую лицензию
«Укрпочта» планирует получить ограниченную банковскую лицензию. В Верховную Раду внесли законопроект № 12044 о развитии финансовой инклюзии, который в случае принятия открывает путь к началу работы почтового банка. Об этом сообщил глава АО «Укрпочта» Игорь Смилянский в своем телеграм-канале.
По словам Смилянского, законопроект предусматривает следующее:
- впервые в истории Украины банковские услуги будут доступны на 100% территории страны (сегодня банки и банкоматы присутствуют только в 4% населенных пунктов);
- каждая компания или банк (не только «Укрпочта») может стать оператором финансовой инклюзии;
- оператор финансовой инклюзии — это банк, ограниченный в кредитовании крупных компаний и некоторых валютных операциях. Все остальное — как у обычного банка;
- оператор финансовой инклюзии должен удовлетворять всем нормативам НБУ, а все его вклады застрахованы в Фонде гарантирования вкладов;
- нормативными документами НБУ будет предусмотрена возможность предоставления банковских услуг на дому (что важно, учитывая количество людей с инвалидностью) и в условиях отсутствия света и связи.
Параллельно разрабатывается постановление о передаче PINBank АО «Укрпочта».
4. Банки меняют процентные ставки по депозитам
Всего два банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранной валюте.
Один банк снизил процентные ставки по депозитам, второй – наоборот, повысил.
Банк Украинский капитал повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 12 месяцев:
на 3 месяца – с 15 до 15,30% годовых;
на 6 месяцев – с 15,25 до 15,50% годовых;
на 12 месяцев – с 14,50 до 15,75% годовых.
Коминвестбанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 15,15 до 14% годовых.
Также Коминвестбанк снизил процентную ставку по депозитам в долларах США на 12 месяцев с 2,50 до 2,15% годовых.
Кроме того, Коминвестбанк снизил процентную ставку по депозитам в евро на 12 месяцев с 2,20 до 2% годовых.
5. Еще один банк будет выплачивать кешбэк
Еще один украинский банк объявил о начале выплаты кешбэка за расчеты его картами. Им стал банк Кредит Днепр. В сентябре банк предлагает выбрать 3 из 6 категорий покупок, по которым начисляет от 2 до 5% кешбэка в случае оплаты кредитными деньгами и 0,7% - за оплаты собственными средствами.
Максимум за месяц можно заработать 500 грн. Вывод кешбэка – от 100 грн.
6. Акция от Izibank и сети АЗС Shell
До 31 октября 2024 года при заправке в сети АЗС Shell и расчете картой Izibank можно получить скидку в размере:
- 4,5 грн/л на бензин и дизельное топливо;
- 1 грн/л на газ, а также 1% кешбэка на всю сумму покупки.
Для этого необходимо предварительно открыть в мобильном приложении Izibank универсальную топливную карту «monobrand», сгенерировать QR-код и отсканировать его на кассе АЗС для оплаты. При этом необходимая сумма с учетом скидки автоматически спишется с карты Izibank, после чего будет начислен кешбэк в размере 1% от суммы оплаты.