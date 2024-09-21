Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк залишив облікову ставку незмінною

У четвер 19 вересня відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було прийнято рішення залишити облікову ставку НБУ незмінною на рівні 13% річних. Ставка 13% діє з 14 червня 2024 року.

При цьому НБУ знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами з 16 до 15,5%, а ставку за кредитами рефінансування для комерційних банків – з 17% до 16% річних.

2. Військовий збір підвищили більш ніж утричі

17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №11416-д про збільшення податків.

Новий пакет податків передбачає, зокрема, підвищення військового збору з 1,5 до 5%. Тепер із нарахованих відсотків за депозитами фізичних осіб (як і з усіх інших доходів) утримуватимуть не 19,5%, а 23%.

З урахуванням зниження процентних ставок, що продовжується, депозити в банках стають невигідними.

3. «Укрпошта» планує отримати банківську ліцензію

"Укрпошта" планує отримати обмежену банківську ліцензію. До Верховної Ради внесли законопроект №12044 про розвиток фінансової інклюзії, який у разі ухвалення відкриває шлях до початку роботи поштового банку. Про це повідомив голова АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський у своєму телеграм-каналі.

За словами Смілянського, законопроект передбачає таке:

- вперше в історії України банківські послуги будуть доступні на 100% території країни (сьогодні банки та банкомати присутні лише у 4% населених пунктів);

- кожна компанія чи банк (не лише «Укрпошта») може стати оператором фінансової інклюзії;

- Оператор фінансової інклюзії - це банк, обмежений у кредитуванні великих компаній і деяких валютних операціях. Решта — як у звичайного банку;

- оператор фінансової інклюзії повинен задовольняти всі нормативи НБУ , а всі його вклади застраховані у Фонді гарантування вкладів;

- нормативними документами НБУ буде передбачено можливість надання банківських послуг вдома (що важливо, враховуючи кількість людей з інвалідністю) та в умовах відсутності світла та зв'язку.

Паралельно розробляється ухвала про передачу PINBank АТ «Укрпошта».

4. Банки змінюють відсоткові ставки за депозитами

Усього два банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземній валюті.

Один банк знизив процентні ставки за депозитами, другий – навпаки, підвищив.

Банк Український капітал підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 15 до 15,30% річних;

на 6 місяців – з 15,25% до 15,50% річних;

на 12 місяців - з 14,50 до 15,75% річних.

Комінвестбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 12 місяців з 15,15 до 14% річних.

Також Комінвестбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 12 місяців з 2,50 до 2,15% річних.

Крім того, Комінвестбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у євро на 12 місяців з 2,20 до 2% річних.

5. Ще один банк виплачуватиме кешбек

Ще один український банк оголосив початок виплати кешбеку за розрахунки його картами. Ним став банк Кредит Дніпро. У вересні банк пропонує обрати 3 із 6 категорій покупок, за якими нараховує від 2 до 5% кешбеку у разі оплати кредитними грошима та 0,7% - за оплати власними коштами.

Максимум за місяць можна заробити 500 грн. Виведення кешбеку – від 100 грн.

6. Акція від Izibank та мережі АЗС Shell

До 31 жовтня 2024 року при заправці в мережі АЗС Shell та розрахунку карткою Izibank можна отримати знижку у розмірі:

- 4,5 грн/л на бензин та дизельне паливо;

- 1 грн/л на газ, а також 1% кешбеку на всю суму покупки.

Для цього необхідно заздалегідь відкрити в мобільному додатку Izibank універсальну паливну картку «monobrand», згенерувати QR-код та відсканувати його на касі АЗС для оплати. При цьому необхідна сума з урахуванням знижки автоматично спишеться з картки Izibank, після чого буде нараховано кешбек у розмірі 1% від суми оплати.