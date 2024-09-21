Ситуация на фронте: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных ударов, применив шесть ракет, 73 авиаудара, запустили 108 КАБ. Кроме этого, совершил 5 300 обстрелов, 215 из них – из РСЗО, сообщает Деловая столица.

Оперативную информацию по состоянию на 08:00 21 сентября 2024 года по поводу российского вторжения обнародовали в Генштабе ВСУ.

Начались 941 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 217 боевых столкновений.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив шесть ракет, 73 авиационных удара, привлек 108 КАБ. Кроме этого, совершил 5300 обстрелов, 215 из них – из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Яструбино, Искрисковщина, Хотинь, Павловка Сумской области; Александрополь, Старомлиновка, Богоявленко, Часов Яр, Ивановское, Калиновка, Белая Гора, Торецк и Клебан-Бык Донецкой области; Новодаровка и Пятихатки Запорожской области.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы противника, поражены два пункта управления, одно средство противовоздушной обороны и семь артиллерийских систем оккупантов.

На Харьковском направлении произошло три вражеских атаки в районе Волчанска.

По уточненной информации на Купянском направлении, за сутки кафиры совершили 19 атак. Силы обороны приостановили все штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Кругляковка и Лозовая.

На Лиманском направлении наши войска отразили десять атак захватчиков вблизи Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Тернов и Заречного. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще восемь атак.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражен один штурм вблизи Выимки.

При поддержке авиации на Краматорском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону в районах Временного Яра, Калиновки, Ивановского и Белой Горы.

Недалеко от населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка на Торецком направлении враг совершил девять атак.

Наши защитники отразили 36 вражеских штурмов на Покровском направлении разной интенсивности в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Мариновка, Красный Яр, Воздвиженка, Новоторецк, Миролюбовка, Гродовка, Красное, Селидово и Новогродовка.

Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отразили в районах Цукурино, Желание Первое, Георгиевка, Горняк, Дальнее, Александровка, Екатериновка и Константиновка, где оккупанты 58 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки – провел в сутки 21 штурм.

При поддержке авиации агрессор 18 раз на Времивском направлении атаковал украинские позиции в районах Угледара, Пречистовки, Новодаровки и Богоявления.

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений недалеко от Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

Три атаки окупантов не имели успеха на Приднепровском направлении.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В Курской области с начала за минувшие сутки авиация врага нанесла 22 авиаудара, сбросив при этом 25 управляемых авиабомб по территории РФ.

Наши воины продолжают активными действиями наносить захватническим войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в глубоком тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки украинские защитники обезвредили 1 440 российских захватчиков. Также враг потерял 21 танк, 38 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 92 БпЛА оперативно-тактического уровня, 68 автомобилей и 10 единиц специальной техники.