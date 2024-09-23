ВАКС заочно арестовал "слугу" Одарченко и конфисковал залог

Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход бюджета Украины 15 млн гривен залога, который был внесен за депутата «Слуги народа» Андрея Одарченко после ареста его по подозрению в деле о взяточничестве. Со ссылкой на общественну организацию Transparency International Ukraine, сообщает Зеркало недели.

В ноябре 2023 года этот залог при Одарченко внесли 18 человек, благодаря чему депутат смог выйти из-под ареста. Долгое время депутат основательно выполнял свои процессуальные обязанности, однако 18 сентября не прибыл на заседание. В тот же день прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что, вероятно, он незаконно уехал из страны.

Во время заседания 23 сентября представитель САП предоставила документы, что Одарченко не обращался в более 50 больниц, а также официально не пересекал границу.