В Украине изменили правила мобилизации мужчин 50-60 лет

Командование Сухопутных войск ВСУ издало директиву, которая предусматривает мобилизацию мужчин в возрасте 50−60 лет только по отдельному мобилизационному распоряжению. Об этом заявил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко, сообщает Новое время.

По словам Гончаренко, в директиве от 19 сентября идет речь о мобилизации мужчин в возрасте от 25 до 29 лет, то есть мобилизация военнообязанных 50−60 лет возможна только по мобилизационному распоряжению.