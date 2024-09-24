The Times узнала, какими ракетами сбивали российские самолеты А-50

Во время охоты за самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 украинские силы применяли ракеты советских времен. Кроме того, использовались комплексы Patriot, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Times.

По словам собеседника издания, высокопоставленного офицера Главного управления разведки Минобороны Украины, в мае 2022 года было решено восстановить систему С-200 и начать ее боевое применение. Были найдены офицеры, ранее эксплуатировавшие эти комплексы, а также инженеры, способные их восстановить.

Первый запуск состоялся осенью 2023 года, однако ракеты не смогли поразить цель, поскольку А-50 изменил траекторию полета. Однако, несмотря на это, операция была успешной с точки зрения демонстрации возможностей.

"Мы показали пример Военно-воздушным силам, чтобы они не боялись быть обстрелянными. При первой попытке, когда мы запустили две ракеты, они увидели, как быстро мы спрятали пусковые установки и эвакуировались - никто даже не заметил, где мы находимся", - сказал офицер ГУР.

Первый А-50

Уже в этом году Воздушные силы ВСУ использовали установленные на грузовики батареи Patriot. Подполковник ВВС Украины сообщил The Times, что это было "очень рискованно", поскольку необходимо было подъехать на Patriot очень близко к фронту, а это пять или шесть больших машин.

Батарея ЗРК Patrio ждала А-50 14 января, когда он пересекал Азовское море с самолетом командного центра Ил-22.

Российские экипажи считали, что находятся далеко за пределами досягаемости любой наземной угрозы. У них было меньше двух минут, чтобы среагировать, прежде чем ракеты ударили. В результате А-50 рухнул в море, а Ил-22 был поврежден и смог вернуться на базу.

Второй А-50

Как только Кремль понял, что А-50 уязвимы, он отвел их из Азовского моря, за пределы досягаемости Patriot. Тем не менее, они продолжали находиться в зоне действия системы С-200. И 23 февраля батарея С-200 под командованием ГУР ударила по второму самолету, который находился примерно в 170 километрах от линии фронта.

Во время другой операции украинские силы использовали систему С-300 с включенным радаром как приманку и заманили самолеты в зону действия Patriot.

"Они с радостью вылетели уничтожать С-300 и тут появился Patriot. Из шести самолетов два были сбиты С-300, а четыре - Patriot", - рассказал подполковник ВВС Украины.

ГУР с помощью С-200 нанесла удар по бомбардировщику Ту-22МЗ 19 апреля, когда тот совершал пуски ракет по Украине. Вражеский самолет разбился над Ставропольским краем.

С того времени, россияне изменили расстояние пуска ракет.

"Мы оттеснили их от некоторых целей, которые они могли атаковать", - рассказал офицер ГУР.

Ликвидация А-50

Напомним, 14 января ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50.

После этого 23 февраля над Азовским морем был сбит еще один А-50. В разведке сообщил, что А-50У - новая модернизированная версия самолета, а его стоимость составляет около 350 млн долларов.

Кроме того, 9 марта дроны атаковали авиазавод в Таганроге, повредив ангар с самолетом А-50.