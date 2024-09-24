У Зеленского рассказали о пунктах Плана победы

План победы Украины не объявлен, но его общие черты уже обсуждаются. Известно, что он включает пять пунктов, четыре из которых следует выполнить во время войны. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко, сообщает Укринформ.

«Надо понимать, что План победы не разглашен. Он будет представлен лично Президентом Украины Президенту Джо Байдену, а до того информация о нем является дозированно сообщенной и содержит общие очертания плана. Это пять пунктов, четыре основных и один дополнительный. Дополнительный может быть реализован уже после войны.

Эти пункты содержат детали: первое - какие решения надо принять, второе - оборонное сотрудничество разведывательных структур, также совместная экономическая работа Украины и стран-партнеров для того, чтобы был справедливый мир для Украины. Также необходимо гарантировать для Украины безопасное будущее, то есть речь о получении гарантий, соизмеримых с гарантиями Организации североатлантического договора» , - рассказал Лещенко.

Советник руководителя ОП отметил, что некоторые, по его словам, очевидные пункты Плана в прессе уже обсуждаются. Однако, являются ли они частью Плана победы, Лещенко не подтвердил. В частности, речь о разрешении на дальнобойные удары по российской территории, перспективу вступления в НАТО для Украины, использование российских замороженных активов в Европе для Украины.