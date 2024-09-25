FT: Пригожин тайно использовал банки JPMorgan и HSBC для платежей ЧВК "Вагнера"

Американский банк JPMorgan Chase и британский HSBC неосознанно обрабатывали платежи для компаний в Африке, которые контролировал покойный российский военный главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Это произошло в то время, когда его частная армия "Вагнер" расширяла свое влияние на континенте, где ее обвиняют в жестоких нарушениях прав человека.

Слитые документы, полученные Центром передовых оборонных исследований (C4ADS), аналитическим центром в Вашингтоне, свидетельствуют, что в 2017 году суданская компания, контролируемая Пригожиным, закупала промышленное оборудование в Китае через крупные западные банки.

"Вагнер", которого Министерство финансов США обвинило в „массовых казнях, изнасилованиях, похищении детей и других зверствах против мирных жителей" в Африке, стал известным из-за предоставления услуг наемников для репрессивных диктаторов и участия в российском вторжении в Украину.

Слитые документы показывают, как Пригожин смог создать транснациональную криминальную империю в области природных ресурсов, частично путем скрытого использования платежных систем западных финансовых учреждений.

Один из счетов-фактур показывает, что в августе 2017 года суданская горнодобывающая компания Meroe Gold, которая была прикрытием для "Вагнера", отправила платеж с местного банковского счета через JPMorgan Chase как посреднический банк в Нью-Йорке поставщику в Китае.

Другой счет-фактура того же года показывает, что Meroe Gold отправила платеж за дизельные генераторы и запасные части китайской компании через банк Hang Seng, являющийся частью HSBC Group.

Нет доказательств того, что эти банки знали, что обрабатывали транзакции, связанные с подконтрольными "Вагнеру" структурами.

На момент платежей компания Meroe Gold не была под санкциями США, хотя Пригожин находился под санкциями с 2016 года. В 2018 году Meroe Gold попала под санкции США за то, что ее "контролировал Пригожин" и за помощь ему в "использовании природных ресурсов Судана для собственной выгоды".

HSBC отказался комментировать конкретные транзакции в Судане, но банк заявил, что "глубоко привержен борьбе с финансовыми преступлениями и защите целостности мировой финансовой системы".

"Мы значительно инвестировали в создание и поддержку эффективной системы контроля для выявления и снижения этих рисков" , - добавили в HSBC.

JPMorgan отметил: "После проверки предоставленной нам ограниченной информации мы не нашли записей, соответствующих этим транзакциям".