В ГУР рассказали детали операции по освобождению Волчанского агрегатного завода

Офицер спецподразделения Тимура Главного управления разведки Минобороны с позывным "Викинг" раскрыл детали операции по освобождению Волчанского агрегатного завода на Харьковщине, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил разведчик в эфире национального телемарафона, цитирует пресс-служба ГУР.

Он подтвердил, что в результате операции, которая длилась более недели, спецназовцам ГУР удалось взять в плен два десятка оккупантов.

"Бой длился чуть больше недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказывал большое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задачи.

На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков противника взято в плен, несколько десятков уничтожено. Также четверо оккупантов пытались покинуть завод и были обезврежены уже за периметром завода".

Что предшествовало:

Главное управление разведки Минобороны 24 сентября сообщило об освобождении и зачистке территории Волчанского агрегатного завода.

Российские военные зашли на территорию Волчанского агрегатного завода в мае 2024 года. Силы обороны заблокировали там оккупантов. Помощь от своих россияне получали дронами.