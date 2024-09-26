По всей Украине объявили тревогу из-за носителя "Кинжалов": есть пуски ракет (Обновлено)

По всей Украине утром 26 сентября объявили воздушную тревогу из-за взлета в России истребителей МиГ-31К, которые несут аэробаллистическую ракету "Кинжал", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в соцсетях.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К.

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Через минуту после этого сообщения появилось оповещение о "Кинжале" курсом на Хмельнитчину. Еще через две минуты - о повторном пуске такой ракеты.

Обновлено: В 10.31 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.