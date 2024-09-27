Минэнерго: Из-за российских обстрелов были обесточивания в трех областях
За минувшие сутки, 26 сентября, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В частности, в Донецкой области в результате обстрела территории подстанции было повреждено оборудование. Потребители не обесточивались.
В Харьковской области во время обстрела обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.
Всего без света 501 населенный пункт.
Напомним:
Враг ночью 26 сентября атаковал три объекта передачи электроэнергии.