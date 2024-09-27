Минобороны Румынии осудило атаки российских дронов вблизи границы

Министерство национальной обороны Румынии в пятницу направило "решительный сигнал осуждения" после последних атак беспилотников, совершенных Российской Федерацией против некоторых украинских целей и элементов гражданской инфраструктуры, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Digi24.

Минобороны Румынии считает эти атаки "неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права".

"В результате обнаружения групп беспилотников, которые приближались к воздушному пространству Украины, вблизи воздушного пространства Румынии, Национальный военный командный центр (ядро) сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о принятии мер по оповещению населения уезда Тулча, сообщения RO-Alert были отправлены в 2:01 ночи", – говорится в сообщении Минобороны.

Два румынских истребителя F-16 с базы Борча и два испанских F-18 с базы Михаил Когелничану были подняты в воздух "для мониторинга ситуации", заявили в ведомстве.

Все четыре боевых самолета приземлились на авиабазе около 4:00 утра.

В этот промежуток времени румынская система радиолокационного наблюдения указывала на возможность того, что один из беспилотников, участвовавший в атаке на украинские цели, около 3:00 ночи, на очень короткий промежуток времени, менее трех минут, пересек национальное воздушное пространство в приграничной зоне с Украиной.

По имеющимся на данный момент данным, о наличии зоны поражения на румынской территории не сообщалось. Силы Министерства национальной обороны проводят, начиная с сегодняшнего утра, поиски в этом районе с помощью воздушных средств и наземных команд.

Как сообщалось, три человека погибли и еще 14 пострадали в результате утреннего удара россиян по городу Измаил в Одесской области.

В ночь на 27 сентября россияне выпустили по Украине 32 дрона-камикадзе, ударили баллистическим "Искандером" и двумя крылатыми ракетами Х-22, ПВО уничтожила 24 "Шахеда".

Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, еще три вражеских БпЛА были локально потеряны в результате противодействия РЭБ Сил обороны Украины.