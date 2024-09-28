Нидерланды официально сняли с вооружения истребители F-16

Нидерланды официально объявили, что сняли с вооружения истребители F-16, на смену им пришли самолеты F-35, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов.

В ведомстве напомнили, что первый из 213 истребителей F-16, приобретенных Нидерландами, прибыл на авиабазу Леуварден 6 июня 1979 года.

"Министерство обороны официально попрощалось с легендарным самолетом. В рамках этого мероприятия над Нидерландами был проведен строевой полет восьми самолетов", – говорится в заявлении.

Как отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, "после 45 лет верной службы и множества миссий самолет найдет новую жизнь в Украине и Румынии".

Een gedenkwaardig moment: de laatste afscheidsvlucht van de iconische F-16.



Na 45 jaar trouwe dienst en vele missies krijgt het toestel een nieuw leven in Oekraïne en Roemenië.



Aan iedereen die de F-16 heeft gevlogen of onderhouden: bedankt!! pic.twitter.com/cyyjBxXAQp — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) September 27, 2024

Как известно, истребители F-16 Украине предоставляют Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.

Напомним, 4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на тайном аэродроме.

В ВВС Нидерландов ранее заявляли, что Украина может применять предоставленные его страной истребители F-16 для ударов по российской территории.