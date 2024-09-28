Нидерланды официально сняли с вооружения истребители F-16
Нидерланды официально объявили, что сняли с вооружения истребители F-16, на смену им пришли самолеты F-35, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов.
В ведомстве напомнили, что первый из 213 истребителей F-16, приобретенных Нидерландами, прибыл на авиабазу Леуварден 6 июня 1979 года.
"Министерство обороны официально попрощалось с легендарным самолетом. В рамках этого мероприятия над Нидерландами был проведен строевой полет восьми самолетов", – говорится в заявлении.
Как отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, "после 45 лет верной службы и множества миссий самолет найдет новую жизнь в Украине и Румынии".
Как известно, истребители F-16 Украине предоставляют Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.
Напомним, 4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на тайном аэродроме.
В ВВС Нидерландов ранее заявляли, что Украина может применять предоставленные его страной истребители F-16 для ударов по российской территории.