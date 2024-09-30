Еще одна страна готовится построить забор на границе с Россией

Правительство Норвегии задумалось о строительстве забора на границе с Россией, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила министерша юстиции страны Эмили Мель со ссылкой на пишет NRK.

Власти Норвегии приняли решение построить ограждение после аналогичного решения Финляндии, отмечают в издании. Граница Норвегии с Россией составляет около 200 км. На ней расположен единственный контрольно-пропускной пункт — Борисоглебск в Мурманской области РФ (с норвежской стороны — Стурскуг).

"Это мера, которая может стать актуальной либо вдоль всей границы, либо для некоторых ее участков" , — уточнила политик.

По ее словам, забор очень важен не только потому, что он может действовать как сдерживающий фактор, но и потому, что содержит датчики и технологию, которая позволяет выявлять, движутся ли люди близко к границе.

"Мы работаем над тем, чтобы рассмотреть несколько мер. Это может касаться персонала, ограждения, мониторинга границы и мероприятий вокруг пограничного пункта в Стурскугу" , — добавила она.

Как сообщалось, 1 августа Латвия завершила строительство 145-километрового забора на границе с Беларусью.