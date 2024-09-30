В США обеспокоены, что РФ может предоставить сверхзвуковые ракеты хуситам

Соединенные Штаты Америки обеспокоены из-за слухов о том, что йеменские хуситы могут получить российские ракеты. Это имело бы дестабилизирующий эффект.﻿ Об этом заявил специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг. Со ссылкой на Bloomberg, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Лендеркинга попросили прокомментировать информацию о том, что Россия ведет переговоры о передаче хуситам современных противокорабельных ракет "Яхонт" (экспортное наименование сверхзвуковых ракет "Оникс").

"Мы встревожены этим. Любое сотрудничество в сфере вооружений между хуситами и русскими было бы очень дестабилизирующим" , - отметил он.

Такой вопрос прозвучал после того, как Reuters написало о как минимум двух встречах представителей России и хуситов в этом году в Тегеране.

При этом российский диктатор Владимир Путин предупреждал, что Москва может предоставить оружие дальнего радиуса действия тем, кто хочет нанести удар по западным целям, если США и их союзники позволят Украине бить вглубь российской территории западным оружием.

Стоит заметить, что "Оникс" - это противокорабельные сверхзвуковые ракеты. Они могут наносить удары по целям в радиусе 300 километров.

Россияне неоднократно использовали такие ракеты в войне против Украины. Как отмечал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 20 августа, на тот момент с начала полномасштабной войны оккупанты использовали 211 ракет "Оникс" против целей на украинской территории.

Всего 12 таких ракет удалось сбить украинским силам противовоздушной обороны.