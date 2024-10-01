К энергосистеме подключили еще один блок АЭС после ремонта
Во вторник, 1 октября, после планово-предупредительного ремонта "Энергоатом" успешно подключил к сети энергоблок одной из атомных электростанций. Продолжается набор мощности, сообщает Лига.Бизнес.
Ремонт завершили на 12 дней раньше запланированного срока. И. о. председателя правления "Энергоатома" Петр Котин заверил, что более быстрые темпы не повлияли на качество ремонта.
"Энергоатом делает все, чтобы к началу отопительного сезона украинские энергоблоки были перезагружены свежим ядерным топливом и подготовлены к прохождению осенне-зимнего периода. Ремонтная кампания выходит на финишную прямую и к началу ОЗП все девять блоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, будут готовы к работе в течение самых сложных месяцев. Спасибо коллективу за хорошую работу в тяжелых условиях", — сказал Котин.