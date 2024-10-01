К энергосистеме подключили еще один блок АЭС после ремонта

Во вторник, 1 октября, после планово-предупредительного ремонта "Энергоатом" успешно подключил к сети энергоблок одной из атомных электростанций. Продолжается набор мощности, сообщает Лига.Бизнес.

Ремонт завершили на 12 дней раньше запланированного срока. И. о. председателя правления "Энергоатома" Петр Котин заверил, что более быстрые темпы не повлияли на качество ремонта.