Украина призвала к сдержанности из-за операции Израиля в Ливане

Украина призывает Израиль и Ливан к максимальному воздержанию, чтобы предотвратить перерастание конфликта в масштабную региональную войну. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, сообщает Укринформ.

В ведомстве отметили, что в Украине с тревогой следят за развитием событий в Ливанской Республике, в частности, в контексте решения Государства Израиль начать ограниченную сухопутную операцию на территории Ливана.

"Решительно осуждая ракетные обстрелы территории Израиля со стороны группировки "Хезболла", Украина призывает стороны противостояния к максимальному воздержанию, чтобы предотвратить перерастание конфликта в масштабную региональную войну" , - заявили в МИД.

Как отмечается в комментарии, особую обеспокоенность вызывает рост в Ливане количества беженцев и внутренне перемещенных лиц, вынужденных в последние дни покинуть свои дома в связи с продолжающимся военным конфликтом.

"Критически важно избежание жертв среди гражданского населения и недопущение нарушений норм международного гуманитарного права. Необходимо как можно скорее положить конец насилию в регионе" , - акцентировали во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, Армия обороны Израиля 1 октября объявила о начале наземной операции на юге Ливана. По информации ЦАХАЛа, военные несколько приступили к рейдам против объектов группировки и инфраструктуры "Хезболлы".

Ситуация в Ливане накалилась на прошлой неделе после того, как Израиль заявил, что вступает в "новую фазу" своего конфликта с "Хезболлой". Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил, что ЦАХАЛ сосредотачивает ресурсы на северном фронте, вблизи границы с Ливаном. Перед этим, в 20-х числах сентября, "Хезболла" и Израиль обменялись авиаударами.