В Пентагоне не исключают вероятность новой атаки Ирана на Израиль

Министерство обороны США надеется, что Иран не будет наносить новый ракетный удар по Израилю, однако не исключает такой вероятности. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

"Конечно, мы надеемся, что не будет еще одной атаки. Но очевидно, что Иран сохраняет потенциал, и он только что продемонстрировал, что готов использовать его для прямого нападения на Израиль" , - сказал представитель оборонного ведомства США.

По его словам, Соединенные Штаты тщательно отслеживают развитие ситуации.

"Поэтому мы продолжаем тесные консультации с Израилем по поводу следующих шагов по его защите" , - подчеркнул спикер Пентагона.

Напомним, во вторник вечером Иран нанес по территории Израиля массированный удар баллистическими ракетами.

Соединенные Штаты заявили о "железной" поддержке Израиля и сообщили, что будут координировать с ним усилия по ответу Ирана.