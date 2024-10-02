В Киеве задержали еще четырех приспешников РФ, которые жгли автомобили ВСУ

Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали в Киеве еще четырех приспешников спецслужб РФ, которые поджигали авто Сил обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают столичная полиция, СБУ, Офис генпрокурора.

По данным следствия, в сентябре 2024 года в Оболонском районе около часа ночи 21-летний молодой человек, на одной из улиц, где он проживает, поджег автомобиль "Opel Campo" зеленого цвета. Впоследствии через мессенджер Telegram он отчитался о проделанной работе, однако получил просьбу в следующий раз качественнее снимать видео.

Двое других подозреваемых мужчин 26 и 29 лет, которые уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления и наркотики, в Дарницком районе подожгли автомобиль "Volkswagen - LТ45".

Также, в этом же районе столицы 34-летняя наркозависимая киевлянка подожгла автомобиль "Volkswagen".

Заказы подозреваемые получали через Telegram. Машины военнослужащих искали в тех районах, где проживают. Далее на свой мобильный телефон они снимали, как горят автомобили с целью дальнейшего отчета перед заказчиками. За сожженную машину им обещали заплатить по 1000 долларов США.

СБУ отмечает, что все четыре злоумышленника были задержаны в течение нескольких часов "по горячим следам" после совершения преступлений.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы.