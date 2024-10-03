Дальные удары по РФ были заблокированы из-за "неуклюжести" британского премьера - The Telegraph
США смогли заблокировать для украинских войск дальние удары по России, воспользовавшись неопытностью премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом пишет британское издание The Telegraph, сообщает Деловая столица.
Как отмечает издание, предыдущее британское правительство консерваторов передало Украине ракеты "Storm Shadow", не спрашивая разрешения у США. Хотя эти ракеты оборудованы американскими системами отслеживания и наведения. Британские чиновники просто поставили Белый дом перед фактом передачи и разрешения на удары по оккупированной территории Украины. В то же время правительство лейбориста Кира Стармера попросило разрешение у США на использование этих ракет, что дало Администрации Джо Байдена повод заблокировать использование ракет по целям в глубине России.
"Именно из-за некомпетентности самого Стармера в вопросе "Storm Shadow" украинцы оказались неспособны использовать ракеты… Благодаря очевидным недостаткам Стармера как мирового государственного деятеля, став премьер-министром, он создал новый прецедент, сначала попросив у американцев разрешение на использование системы вооружений, тем самым самим разрешив Вашингтону наложить вето на их использование, если оно не отвечало политическим целям администрации Байдена. В результате у украинцев теперь есть запасы ракет "Storm Shadow", но они не могут их использовать", — говорится в материале.