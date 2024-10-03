США смогли заблокировать для украинских войск дальние удары по России, воспользовавшись неопытностью премьер-министра Великобритании Кира Стармера﻿. Об этом пишет британское издание The Telegraph, сообщает Деловая столица.

Как отмечает издание, предыдущее британское правительство консерваторов передало Украине ракеты "Storm Shadow", не спрашивая разрешения у США. Хотя эти ракеты оборудованы американскими системами отслеживания и наведения. Британские чиновники просто поставили Белый дом перед фактом передачи и разрешения на удары по оккупированной территории Украины. В то же время правительство лейбориста Кира Стармера попросило разрешение у США на использование этих ракет, что дало Администрации Джо Байдена повод заблокировать использование ракет по целям в глубине России.