В Киеве обломками "Шахеда" выбило окно в многоэтажке – Кличко

В полночь 4 октября в Дарницком районе Киева из-за обломков "Шахеда" выбило окно на восьмом этаже многоэтажки﻿.﻿﻿ Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, сообщает Украинская правда.

По его словам, возможно, пожар возник в результате падения обломков БпЛА.

Подразделения направляются на место. По предварительной информации, пострадавших нет.

В 00:28 Кличко сообщил, что во время сбивания вражеского БпЛА выбило металлопластиковую раму на восьмом этаже 16-ти этажного дома. Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировали.