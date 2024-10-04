Под Донецком ракетным ударом уничтожены шесть северокорейских офицеров - СМИ

В результате украинского ракетного удара вблизи временно оккупированного Донецка 3 октября могли быть ликвидированы шесть северокорейских офицеров. Со ссылкой на собеседника в Главном управлении разведки Минобороны, сообщает Лига.net.

По данным источника, в тот день Силам обороны удалось ликвидировать 20 российских захватчиков и шестерых офицеров из Северной Кореи, прибывших на оккупированную территорию якобы для консультаций с россиянами.

Еще трое военных из КНДР были ранены.

Ранее в Пентагоне заявляли, что северокорейские военные, которые прибудут "в помощь" российским оккупантам в Украину, станут "пушечным мясом".