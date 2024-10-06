Число военных Альянса вырастет на 250 тысяч и составит 131 бригаду из примерно по 5 тысяч солдат в каждой, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Welt am Sonntag, ссылаясь на еще не опубликованные планы, ставшие известными журналистам.

В целом НАТО планирует увеличить свои силы на 250 тысяч военнослужащих. Новые требования были определены главнокомандующими НAТО – американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье.

Согласно документам министерства обороны Германии, весной 2024 г. страны НАТО достигли согласия относительно "минимально необходимого потенциала" для защиты от возможной агрессии России.

Ранее считалось достаточным иметь 82 боевых бригад, но теперь Альянс планирует увеличить их количество до 131. Каждая бригада будет состоять из примерно 5 тысяч солдат. Также планируется увеличение количества боевых корпусов с 6 до 15, а штабов дивизий – с 24 до 38.

Помимо увеличения численности войск, НAТО планирует наращивать запасы вооружений, включая системы ПВО, боеприпасы, высокоточное оружие и средства транспорта. В частности, количество зенитных установок должно вырасти с 293 до 1467 единиц, среди которых такие системы, как Patriot, Iris-T SLM и Skyranger. Количество вертолетов также увеличат – с 90 до 104 единиц.

Эти требования касаются всех 32 стран-членов НАТО, и обязательства каждой страны будут зависеть от ее экономических возможностей и численности населения.

Справочно. Объединенные вооруженные силы НАТО – коалиционные вооруженные силы стран-участниц Организации Североатлантического договора. Созданы в соответствии с решением 5-й сессии Североатлантического совета НАТО в сентябре 1950 года с целью защиты от возможной агрессии СССР и стран вновь Организации Варшавского договора.