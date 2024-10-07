Курс валют НБУ на 7 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 7 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 6 октября, снизился на 3 коп. до 41.1859 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 45.4322 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 54.2315 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 14 коп. до 48.3658 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.5302 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.185 900 EUR Евро 45.432 200 GBP Фунт стерлингов 54.231 500 CHF Швейцарский франк 48.365 800 PLN Польский злотый 10.530 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.