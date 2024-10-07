Курс валют НБУ на 7 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 7 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 6 октября, снизился на 3 коп. до 41.1859 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 45.4322 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 54.2315 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 14 коп. до 48.3658 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 10.5302 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.185900
|EUR
|Евро
|45.432200
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.231500
|CHF
|Швейцарский франк
|48.365800
|PLN
|Польский злотый
|10.530200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.