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Курс валют НБУ на 7 октября

Курс валют НБУ на 7 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 7 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 6 октября, снизился на 3 коп. до 41.1859 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 45.4322 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 54.2315 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 14 коп. до 48.3658 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.5302 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.185900 --0.0343
EUR Евро 45.432200 --0.0914
GBP Фунт стерлингов 54.231500 +0.1753
CHF Швейцарский франк 48.365800 --0.1371
PLN Польский злотый 10.530200 --0.0429

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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