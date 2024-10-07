Во Флориде ожидают сильный ураган, могут эвакуировать 6 млн человек

В американском штате Флорида, где ждут сильный ураган на этой неделе, готовятся к вероятной эвакуации 6 млн человек, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Politico.

Экстренные службы устраняют последствия непогоды, накрывшей Флориду 10 дней назад, и готовятся к следующему стихийному бедствию: к середине недели из Мексиканского залива в США приблизится тропический шторм "Милтон", который превратится в ураган и может привести к затоплению прибрежных районов.

Директор Департамента по чрезвычайным ситуациям Флориды Кевин Гатри спрогнозировал возможную эвакуацию 6 млн человек в ближайшие дни.

Таким образом, "Милтон" может стать вторым ураганом, который накроет Флориду менее чем за две недели. Его предшественник "Хелен", налетевший на побережье со скоростью 225 км в час, нанес ущерб штатам Джорджия, Северная Каролина, Теннесси и Вирджиния.

Как сообщалось, в результате урагана "Хелен" погибли более 200 человек.