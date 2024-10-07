У главного подрядчика "Большого строительства" провели обыски

В пятницу, 4 октября, Национальная полиция провела масштабные обыски в компании "Автомагистраль-Юг". Об этом говорится в сообщении компании, сообщает Лига.Бизнес.

Следственные действия проводило Главное следственное управление Национальной полиции вместе с Департаментом стратегических расследований в офисных помещениях, квартирах работников компании, частных автомобилях.

"Как выяснилось, производство связано с несколькими тендерами, которые в разное время в разных регионах компания выиграла на Prozorro" , — говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что никаких претензий к качеству и стоимости ее работ не предъявляли.

Автомагистраль-Юг недовольна тем, как именно проводили обыски (она называет их "маски-шоу" и "позорной атакой"), и собирается жаловаться в Офис генерального прокурора и Совет бизнес-омбудсмена.

Отметим, до 2022 года "Автомагистраль-Юг" была главным дорожным подрядчиком программы "Большая стройка".

Во время полномасштабной войны она продолжила получать большие контракты, в частности на строительство водопровода Ингулец – Кривой Рог. В сентябре 2024 года компания выиграла многомиллионный тендер на ремонт аварийного моста у станции метро "Дарница" в Киеве.