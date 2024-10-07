В Норвегии предлагают увеличить программу поддержки Украины до $12,7 млрд.

Правительство Норвегии предлагает увеличить общий объем финансирования Программы поддержки Нансена для Украины до 135 млрд норвежских крон (12,7 млрд долл.) и продлить ее еще на три года – до 2030 года. Об этом говорится в пресс-релизе правительства, сообщает Укринформ.

«Норвегия решительно поддерживает Украину. Украина нуждается как в военной, так и в гражданской поддержке в своей борьбе против агрессии России. Мы увеличиваем ассигнование на 2024 год в общую сумму 27 млрд норвежских крон (2,5 млрд долл. – ред.). В то же время, мы продолжаем Программу поддержки Нансена для Украины еще на три года и увеличиваем общую структуру финансирования с 75 млрд до 135 млрд норвежских крон. Способность Украины защищать себя важна для украинского народа, а также для обеспечения безопасности Европы» , – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Он добавил, что правительство проинформировало парламент Норвегии о масштабах и целях этой поддержки, а также об усилиях по дальнейшему развитию Программы поддержки, чтобы обеспечить ее адаптацию к потребностям Украины, на основе информации, полученной от всех политических партий.

Сейчас правительство предлагает увеличить общую структуру финансирования Программы поддержки Нансена для Украины с 75 млрд норвежских крон до 135 млрд норвежских крон и продлить действие программы до 2030 года.

«Украина нуждается в широкой поддержке, чтобы продолжать противостоять захватнической войне России. Правительство Норвегии увеличило ассигнование на военную поддержку на 2,5 млрд норвежских крон в первый год Программы поддержки, а в этом году мы увеличили взносы еще больше. Крайне важно, чтобы предпринимаемые нами меры адекватно отражали потребности Украины и были согласованы с другой международной военной поддержкой, предоставляемой Украине» , — сказал министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

Отмечается, что правительство предложило увеличить ассигнование Украине еще на 5 млрд норвежских крон в 2024 году, доведя общий взнос Норвегии до 27 млрд норвежских крон.

Новое предложение означает, что гражданская поддержка будет увеличена до 10 млрд. норвежских крон, а военная — до 17 млрд. норвежских крон.

Большая военная поддержка позволит Украине усилить противовоздушную оборону и закупить другое важное оборудование. Гражданская поддержка Украины помогает поддерживать работу важных для государства функций, пока страна защищается от агрессии России.

Норвегия также предоставляет средства на ремонт и инвестиции в энергетическую инфраструктуру, разрушенную российскими атаками.

Следует отметить, что предложение правительства теперь должно одобрить парламент.

Как сообщалось, по данным СМИ, для того чтобы провести увеличенный пакет помощи через парламент, правительство левоцентристского меньшинства Стере будет нуждаться в поддержке оппозиции, которая в значительной степени поддержала увеличение помощи Украине.

Программа поддержки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) — норвежская гражданская и военная программа поддержки на сумму 75 млрд норвежских крон на период 2023–2027 гг. Распределение между гражданской и военной поддержкой определяется ежегодно в соответствии с потребностями Украины. В 2023 году было распределено около 19,9 млрд норвежских крон из программы поддержки Нансена: 8,9 млрд - гражданской и гуманитарной поддержки и 11 млрд - военной поддержки.