В Раде спрогнозировали, когда Дмитрука и Одарченко исключат из комитетов

Верховная Рада может уже в ближайшее время рассмотреть проект постановления об исключении из состава комитетов нардепов Андрея Одарченко и Артема Дмитрука. Только вчера, 7 октября, такую инициативу внесли в парламент.﻿ Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина в эфире телемарафона, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Я уверена, что это решение (исключение из комитетов Дмитрука и Одарченко - ред.) будет проголосовано в ближайшее время. Я уверена, что новости об этом мы услышим очень быстро" , - подчеркнула Радина.

Она уточнила, что проект постановления будет проголосован уже на ближайшем пленарном заседании.

При этом Радина добавила, что, по ее мнению, беглые нардепы не смогут оспорить решение об исключении их из состава комитетов.

"Потому что назначение на должности в комитетах и ​​увольнение с должностей в комитетах - это право ВР. А если такие решения приняты в соответствии с процедурой, а процедура инициирования постановления и голосование его в Верховной Раде будет соблюдена, то при соблюдении такой процедуры это решение не обжалуется" , - объяснила нардеп.

Что предшествовало

Напомним, правоохранители подозревают Андрея Одарченко в попытке подкупа тогда еще главы Агентства восстановления Мустафы Найема. Нардеп предлагал Найему взятку в размере 50 тысяч долларов, чтобы “поспособствовать” выделению денег на ремонт университета, где он был ректором.

При этом Артема Дмитрука подозревают в нападении на военного и правоохранителя.

Оба нардепа сбежали за границу, их объявили в международный розыск.

Несмотря на это, вчера, 7 октября, Дмитрук участвовал в заседании правоохранительного комитета Рады. После этого в парламент внесли постановление по поводу исключения Дмитрука и Одарченко из состава комитетов.