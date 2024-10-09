Заседание "Рамштайна" перенесли, определяют новую дату – источники

Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, отложили. Новую дату определяют.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на три источника в штаб-квартире НАТО.

Ранее стало известно, что Байден отложил поездку в Германию, во время которой должен был принять участие в заседании "Рамштайна". Поездку отменили из-за бушающего во Флориде урагана.

В Пентагоне, комментируя отмену поездки Байдена, заявляли, что рассматривают возможность переноса заседания "Рамштайна". Пока официально о переносе не сообщалось.

Ранее генсек НАТО говорил о намерении обсудить с президентом США на заседании разрешение для Украины использовать дальнобойное оружие по военным объектам в РФ.