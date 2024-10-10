Силы обороны обезвредили уже более 665 тысяч оккупантов

Генштаб обновил информацию о российских потерях в войне – с начала полномасштабного вторжения Силы обороны обезвредили более 665 тысяч оккупантов, более 19,2 тысячи артиллерийских систем, более 17,7 тысячи ББМ и 8 945 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 665 200 (+1 080) человек,

танков – 8 945 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 17 765 (+14) ед,

артиллерийских систем – 19 263 (+41) ед,

РСЗО – 1 225 (+2) ед,

средств ПВО – 976 (+3) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 767 (+49) ед,

крылатых ракет – 2619 (+1) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 26 314 (+74) ед,

специальной техники – 3 386 (+1) ед.

Данные уточняются.