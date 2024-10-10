В Нацсовете надеются, что Telegram полностью запретят в Украине

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания ввел особый порядок доступа к Telegram и надеется, что этот многоплатформенный мессенджер будет полностью заблокирован в нашей стране (как это было с "ВКонтакте" и рядом других подсанкционных ресурсов), сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-службу Нацсовета.

Особый порядок доступа к Telegram

В Нацсовете рассказали, что ввели особый порядок доступа Telegram.

"С одной стороны, нужно защитить служебную информацию, с другой - продолжать контролировать медийное пространство, которое охватывает и Telegram также" , - уточнили в пресс-службе учреждения.

Украинцам напомнили, что об опасности Telegram в Нацсовете начали говорить больше года назад. Недавно же к такой позиции присоединились другие государственные органы, занимающиеся вопросами безопасности.

"Решающим стало решение Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО по ограничению использования Telegram в государственных органах, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры" , - отметили в Нацсовете.

Там добавили, что ввели запрет на использование Telegram на служебных устройствах. Однако главная задача - защитить не столько сотрудников, которые по служебным обязанностям подробно информированы о недостатках Telegram, сколько служебную информацию.

Учитывая это, в Нацсовете существует правило: на устройствах, где создается, обрабатывается и хранится служебная информация, Telegram быть не может как в виде приложения, так и в веб-версии.

"Так же на частных устройствах сотрудников. Но здесь есть выбор: если это устройство используется в служебных целях, нужно удалить Telegram - или удалить служебные файлы и служебные аккаунты из почтовых приложений, потому что такие приложения сохраняют информацию и файлы локально" , - объяснили гражданам.

Отмечается также, что Нацсовет, как медиарегулятор, должен анализировать деятельность медиа в Telegram.

"Поэтому у нас создается отдельный сегмент сети, который посредством современных аппаратных и программных средств будет отделен от внутренней сети Национального совета, но подключен к внешнему интернет-пространству" , - отметили в учреждении.

Уточняется, что сетевая инфраструктура Нацсовета уже сейчас позволяет заблокировать каждый из десятков тысяч IP-адресов, которые использует эта соцсеть. Следовательно, информация, имеющаяся в Национальном совете, надежно защищена.

"Мы надеемся, что текущее состояние противодействия рискам, связанным с использованием этой соцсети государственными органами, является промежуточным, и вскоре Telegram будет полностью заблокирован в Украине, как в свое время были заблокированы "Одноклассники", "ВКонтакте" и все сервисы компаний Яндекс и Mail.ru" , - подытожили в Нацсовете.

Функционирование Telegram в Украине

Напомним, многоплатформенный мессенджер Telegram был основан в августе 2013 года российским предпринимателем Павлом Дуровым (являющимся также основателем подсанкционной российской социальной сети "ВКонтакте"). По состоянию на 1 апреля 2024 года Telegram имел 900 млн активных пользователей ежемесячно.

Ранее председатель комитета ВРУ по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин рассказывал, что информация из мессенджера может выдаваться секретным службам РФ, поэтому если утечка информации подтвердится, Украина может заблокировать Telegram.

Позже спикер парламента Руслан Стефанчук предупредил украинцев о фейковом аккаунте в Telegram и попросил не отвечать на сообщения с якобы его аккаунта, поскольку он давно не пользуется этим мессенджером.

В начале октября 2024 года пользователи неоднократно сообщали также о сбоях в работе мессенджера. В Telegram объяснили, что в течение этого периода сервис испытал беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке. Якобы именно поэтому в его работе наблюдались масштабные сбои.

7 октября стало известно, что использование Telegram будет ограничено в Верховной Раде (по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины). В то же время, украинцам объяснили, что "это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях".

Сообщалось также, что вопрос запрета Telegram планирует рассмотреть Полтавский областной совет (поскольку члены депутатской комиссии по регламенту единогласно выступили с рекомендацией запретить этот мессенджер).