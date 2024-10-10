На аэродроме в российской Адыгее во время атаки было 57 бортов – источник

Ночью 10 октября, в момент атаки беспилотниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины, на военном аэродроме "Ханская" в РФ было размещено 57 бортов. Об этом рассказал осведомленный источник в разведке, сообщает Укринформ.

По словам собеседника агентства, на аэродроме дислоцируется российская 272 учебная Полоцкая авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Серова. Военный объект используется вражеской авиацией для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по подразделениям Сил обороны и населенным пунктам Украины.

В момент атаки на аэродроме были расположены российские боевые самолеты и вертолеты, в частности: Су-34 - 12 бортов; Diamond DA42 - 2 борта; Л-39 - 37 бортов; Су-35С - 4 борта; Ми-8 ― 2 борта.

Украинские спецслужбы зафиксировали, что после взрывов на аэродроме "Ханская" на место происшествия выехали многие кареты скорой помощи и пожарные машины.

В настоящее время ущерб от атаки на аэродром уточняется.

Напомним, в ночь на 10 октября после атаки беспилотниками военного аэродрома "Ханская" вблизи админцентра российской республики Адыгея Майкопа начался пожар.

Позже появилась информация об эвакуации жителей поселка Родниково, расположенного рядом со станицей Ханска, непосредственно граничащего с военным аэродромом.

Система мониторинга пожаров NASA зафиксировала после атаки пожар вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома. Osint-исследователи предполагают, что это могут палаты состава ГСМ сбоку от взлетно-посадочной полосы на аэродроме "Ханская" или топливные резервуары для самолетов или состав авиабомб.