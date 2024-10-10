Встреча в формате "Рамштайн" перенесена на неопределенный срок - Белый дом

Администрация США продолжает прорабатывать детали перенесенного визита президента Джо Байдена в Германию, а также возможность проведения встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемого формата «Рамштайн». Об этом сказала в четверг в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Укринформ.

«Мы пытаемся проработать это, все детали, для президента это важно осуществить» , - отметила представительница Белого дома относительно перенесенного визита президента США в Германию.

Отвечая на вопрос, состоится ли заседание контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне глав государств, или же будет проведено на министерском уровне, представитель Белого дома не сообщил деталей. Она лишь отметила, что этот вопрос отложен.