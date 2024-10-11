ВСУ: Россияне возобновили штурмовые действия на Приднепровском направлении
Российские оккупационные войска возобновили атаки на Приднепровском направлении. За прошедшие сутки зафиксировано пять штурмов на Херсонском и два штурма на Запорожском направлениях, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.
"С начала недели враг возобновил атакующие действия на Приднепровском направлении. Силы обороны юга Украины в Херсонской области отразили 29 штурмов", - говорится в сообщении.
Оккупанты также продолжают артиллерийские обстрелы, наносят авиационные удары, применяют ударные дроны разных типов, ведут аэроразведку.
За минувшие сутки россияне применили 318 FPV-дронов, из них три ударных беспилотника типа "Ланцет", сбросили 428 осколочных боеприпасов.
За сутки оккупанты потеряли на юге Украины 59 солдат, а также 25 единиц техники:
- 6 единиц автомобильной техники;
- 6 гаубиц;
- 3 миномета;
- 4 дрона (3-ZALA, 1-Supercam);
- камеру наблюдения;
- 3 мотоцикла;
- 2 лодки.
Силы обороны Украины поразили два блиндажа, пять мест хранения боеприпасов, место взлета дронов, наблюдательный пункт и огневую позицию.
Стоит добавить, что Приднепровское направление фронта - это территории Херсонской области, где идут боевые действия. Условная линия разграничения проходит по реке Днепр, которая разделяет Херсонскую область на правобережную (контролирует Украина) и левобережную (контролируют оккупанты) части.
Потери России на фронте
Россия скрывает потери своей армии на фронте, а также постоянно лжет о потерях украинских сил.
По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла с февраля 2022 уже более 666 тысяч своих солдат. Кроме того, украинские воины уничтожили тысячи единиц техники противника. Среди уничтоженной техники не только артиллерия или танки, а также самолеты, вертолеты, корабли и подлодка.