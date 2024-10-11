Шольц встретится с Эрдоганом: будут говорить об Украине и Ближнем Востоке

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Стамбуле 19 октября. Стороны обсудят войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил 11 октября представитель правительства Германии, сообщает Радио Свобода.

Миграция и вопросы двусторонней и экономической политики также будут в повестке дня, сказал представитель на правительственной пресс-конференции, не сообщив дополнительных деталей. Турция является важным партнером для Германии в вопросах миграции и войны в Украине, добавил спикер.

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило о планируемой поездке Шольца 10 октября, не сообщая других деталей.

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