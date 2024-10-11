Энергоатом запустил собственное производство важных элементов системы безопасности АЭС

Энергоатом полностью заместил товары российского происхождения собственным производством или поставками из стран-партнеров.﻿ В настоящее время, в рамках программы замещения собственным производством оборудования и запасных частей, ранее поступавших из РФ, филиал АО «НАЭК «Энергоатом» – ОП «Атомэнергомаш» развернул производство элементов локализирующих систем безопасности для отечественных АЭС. Со ссылкой на пресс-службу Энергоатома, сообщает Зеркало недели.

В частности, на базе обособленного подразделения идет изготовление первого такого элемента, который будет использован на одной из украинских станций. После того, как потребности отечественных атомных объектов в этом оборудовании будут удовлетворены, оно будет поставляться для блоков типа ВВЭР-1000 на европейских АЭС.

Ранее компания "Энергоатом" заключила соглашение стоимостью 509 миллионов гривен на проектирование и строительство защитного сооружения на Ровенской атомной электростанции. Отмечается, что речь идет о железобетонных П-образных сооружениях, которые защищают крупные трансформаторы от осколочных повреждений при косвенном попадании ракеты и ударных дронов.