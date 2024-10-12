США расширили санкции против Ирана из-за нападения на Израиль

Министерство финансов США расширило целевые санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на его нападение на Израиль 1 октября, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает сайт Минфина США.

"Соединенные Штаты расширяют санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на нападение Ирана на Израиль 1 октября, второе прямое нападение на Израиль в этом году. Эти действия усиливают финансовое давление на Иран, ограничивая возможности режима получать критически важные доходы от продажи энергоносителей для подрыва стабильности в регионе и нападения на партнеров и союзников США".

Согласно этому решению, Министерство финансов США может наложить санкции на любое лицо, которое работает в нефтяном и нефтехимическом секторах иранской экономики.

На данный момент санкции коснулись 16 юридических лиц в различных юрисдикциях и 23 танкеров, которые принимали "участие в поставках иранской нефти и нефтехимических продуктов".

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