США расширили санкции против Ирана из-за нападения на Израиль
Министерство финансов США расширило целевые санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на его нападение на Израиль 1 октября, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает сайт Минфина США.
"Соединенные Штаты расширяют санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на нападение Ирана на Израиль 1 октября, второе прямое нападение на Израиль в этом году. Эти действия усиливают финансовое давление на Иран, ограничивая возможности режима получать критически важные доходы от продажи энергоносителей для подрыва стабильности в регионе и нападения на партнеров и союзников США".
Согласно этому решению, Министерство финансов США может наложить санкции на любое лицо, которое работает в нефтяном и нефтехимическом секторах иранской экономики.
На данный момент санкции коснулись 16 юридических лиц в различных юрисдикциях и 23 танкеров, которые принимали "участие в поставках иранской нефти и нефтехимических продуктов".
Предыстория:
- 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, а президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием.
- После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.
- Недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Израиль пока "тщательно взвешивает", каким будет его ответ на массированную ракетную атаку Ирана.