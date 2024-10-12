Close button

США расширили санкции против Ирана из-за нападения на Израиль

США расширили санкции против Ирана из-за нападения на Израиль
Фото: Рixabay

Министерство финансов США расширило целевые санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на его нападение на Израиль 1 октября, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает сайт Минфина США.

"Соединенные Штаты расширяют санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на нападение Ирана на Израиль 1 октября, второе прямое нападение на Израиль в этом году. Эти действия усиливают финансовое давление на Иран, ограничивая возможности режима получать критически важные доходы от продажи энергоносителей для подрыва стабильности в регионе и нападения на партнеров и союзников США".

Согласно этому решению, Министерство финансов США может наложить санкции на любое лицо, которое работает в нефтяном и нефтехимическом секторах иранской экономики.

На данный момент санкции коснулись 16 юридических лиц в различных юрисдикциях и 23 танкеров, которые принимали "участие в поставках иранской нефти и нефтехимических продуктов".

Предыстория:

  • 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, а президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием.
  • После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.
  • Недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Израиль пока "тщательно взвешивает", каким будет его ответ на массированную ракетную атаку Ирана.

Новости

Популярные темы форума

analytics