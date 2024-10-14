DeepState: Войска РФ имеют продвижение на Донетчине и в Курской области

Российские войска продвинулись по нескольким направлениям в Донецкой области, а также возле нескольких населенных пунктов в Курской области РФ.

Об этом говорится в сообщении проекта DeepState, который обновил карту боевых действий в ночь на 14 октября.

Отмечается, что российские войска продвинулись у Калиновки, Временного Яра (Краматорское направление), Григорьевки (Лиманское направление), Угледара (Времевское направление), Ольговки (Курской области РФ), Кремневой (Курской области РФ), в Цукурино (Кураховское направление) и Золотой Ниве (Времевское направление).

Ранее DeepState сообщал, что россияне оккупировали три населенных пункта в районе города Мирноград (Донецкой области) - Николаевку, Красный Яр и Крутый Яр