DeepState: Війська РФ мають просування на Донеччині та у Курській області

Російські війська просунулися на кількох напрямках на Донеччині, а також біля кількох населених пунктів у Курській області РФ.

Про це йдеться﻿ в повідомленні проєкту DeepState, який оновив мапу бойових дій у ніч на 14 жовтня.﻿

Зазначається, що російські війська просунулися біля Калинівки, Часового Яру (Краматорський напрямок), Григорівки (Лиманський напрямок), Вугледара (Времівський напрямок), Ольгівки (Курської області РФ), Крем'яного (Курської області РФ), в Цукуриному (Курахівський напрямок) та Золотій Ниві (Времівський напрямок).

Раніше DeepState повідомляв﻿, що росіяни окупували три населені пункти в районі міста Мирноград (Донецької області) — Миколаївку, Красний Яр та Крутий Яр