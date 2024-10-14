Заместитель Блинкена посетит Южную Корею: обсудит КНДР

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл посетит Японию и Южную Корею 15-17 октября и обсудит с топ-чиновниками региональные и глобальные вызовы, включая угрозу со стороны Северной Кореи, сообщает Европейская правда.

По данным Госдепа США, в Сеуле Кэмпбелл встретится с рядом должностных лиц, с которыми планирует обсудить сотрудничество по безопасности Индийско-Тихоокеанского региона.

Также, чиновники должны обсудить провокации со стороны Северной Кореи.

Напомним, накануне стало известно, что КНДР приказала своим артиллерийским подразделениям у границы с Южной Кореей быть в полной боевой готовности и усилила противовоздушную оборону якобы в ответ на возможное проникновение южнокорейских беспилотников.

Недавно газета The Times сообщила, что половина из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия, поступают из Северной Кореи.

По оценкам Южной Кореи по состоянию на лето 2024 года, Россия могла получить от КНДР пять миллионов артиллерийских снарядов.