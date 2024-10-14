Иран прекратил непрямые переговоры с США

Иран прекратил непрямые переговоры с Соединенными Штатами Америки (США) в Омане. Все из-за напряженности вокруг возможной мести Израиля за недавний массированный обстрел.﻿ Со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, которого цитирует The Times of Israel, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как пишет издание, Султанат, который расположен на восточном краю Аравийского полуострова, давно является собеседником между Ираном и США, в том же числе и тайных переговорах, которые в конце концов породили ядерную сделку в 2015 году.